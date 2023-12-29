Пензенцам продлят срок действия водительских удостоверений

29.12.2023 | 19:47

Водителям, срок действия удостоверений которых заканчивается в 2024-м и 2025-м, продлят их на три года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МВД России.

Пензенцам, как и всем россиянам, не придется никуда обращаться. Продление произойдет автоматически.

«Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет ими при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это связано с тем, что большая часть выдач удостоверений происходит по причине их замены по истечении срока. Поэтому принято решение снизить административную нагрузку на граждан и бизнес.

«Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу», - отметила Ирина Волк.