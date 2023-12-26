Жителей Пензенской области спросят о доходах

26.12.2023 | 11:18

В январе 2024-го жителей региона будут спрашивать о доходах и участии в соцпрограммах. Об этом предупредили в Пензастате.

С 15 по 28 января в рамках ежегодного выборочного наблюдения специалисты будут собирать информацию о зарплатах, доходах от самостоятельной занятости и от собственности, о пенсиях и пособиях, материальном благосостоянии.

Интервьюеры постучатся в двери 624 домохозяйств в Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске, а также в селах Липовка, Поим, Кижеватово, Средняя Елюзань, Чаадаевка, Земетчино, Кочетковка, Сумы, Анненково, Евлашево, Рамзай, Усть-Каремша, Золотаревка и Засечном.

При себе у специалистов будет удостоверение и паспорт.

«Сведения, полученные от населения, являются строго конфиденциальными и будут использоваться только в обобщенном виде исключительно для анализа результатов наблюдения», - подчеркнули в Пензастате.

Жителей региона просят уделить время беседам с интервьюерами.