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Общество

В правительстве отреагировали на рост заболеваемости

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В Пензенской области подписано постановление об усилении мер профилактики распространения острых респираторных инфекций. 25 декабря документ утвердил председатель регионального правительства Николай Симонов.

Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить готовность образовательных, социальных, транспортных, жилищно-коммунальных организаций к работе в период подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, ковидом и внебольничной пневмонией.

Главное - соблюдение санитарных требований и своевременное отстранение сотрудников с признаками ухудшения состояния здоровья.

Строго следить за самочувствием работников и температурой в помещениях также поручено министерствам труда, соцзащиты и демографии, физкультуры и спорта, культуры и туризма.

Руководителям организаций различных форм собственности советуют не допускать переохлаждения сотрудников, работающих зимой на свежем воздухе, обеспечивать наличие помещений для их обогрева и приема пищи с поддержанием оптимальной температуры внутри.

Кроме того, работодателям рекомендуют принять дополнительные меры для иммунизации подчиненных.

26 декабря замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила о резком подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. По ее словам, пик совпал с праздниками.

С учетом эпидситуации неотложную медицинскую помощь в поликлиниках решили оказывать с 8:00 до 18:00, а не до 14:00, как раньше. При этом врачи будут как принимать пациентов в кабинетах, так и выезжать к ним на дом.

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