Пензенская область получит деньги на новых медработников

25.12.2023 | 15:41

Пензенская область получит еще 899 тысяч 700 рублей от Правительства РФ на оплату труда медиков. Такое распоряжение главы кабмина Михаила Мишустина было опубликовано в понедельник, 25 декабря.

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», - говорится в пояснительной документации на официальном сайте исполнительного органа власти.

В общем на зарплаты выделяется еще 7,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Пензенская область получит 220 млн 631 тыс. рублей на поддержку системы здравоохранения.

«Дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников. Напомним, согласно майскому указу Президента от 2012 года, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя», - уточнялось тогда.

В Пензенской области исходят из суммы 35 050 рублей. Как сообщалось в ноябре, средняя зарплата местных врачей за месяц повысилась почти на 337 рублей и составила 73 795 рублей. Средний и младший персонал получал в среднем 36 262 рубля.