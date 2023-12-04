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Общество

Региону выделили миллионы, чтобы зарплаты медиков продолжали расти

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Пензенская область получит 220 млн 631 тыс. рублей на поддержку региональной системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства (речь идет о 30,5 млрд рублей на 86 субъектов России) будут направлены из нормированного запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам.

«Дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников, чтобы их зарплаты соответствовали уровню, который определил Президент.

Напомним, согласно майскому указу Президента от 2012 года, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя», - говорится в сопроводительной информации.

В Пензенской области исходят из суммы 35 050 рублей. Как сообщалось в ноябре, средняя зарплата местных врачей за месяц повысилась почти на 337 рублей и составила 73 795 рублей. Средний и младший персонал получал меньше - 36 262 рубля.

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