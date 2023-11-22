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Экономика

Средняя зарплата врачей в регионе выросла на 337 рублей

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Средняя зарплата пензенских врачей за месяц повысилась почти на 337 рублей и теперь составляет 73 795 рублей и 46 копеек. Об этом сообщили в региональном ТФОМС.

Речь о медиках, работающих врачами, а также специалистах с фармацевтическим или другим высшим образованием. Средний и младший персонал получает меньше - 36 262 рубля и 24 копейки.

По указу Президента РФ, доход врачей должен быть как минимум в два раза больше, чем средняя зарплата в регионе, у остальных медиков - равняться ей.

Учитывая, что в Пензенской области исходят из суммы 35 050 рублей, индикативные показатели достигаются.

«Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является увеличение оплаты труда работников социальной сферы. Правительство РФ постоянно предпринимает шаги по повышению зарплаты специалистов в сфере медицины, и данный вопрос остается ключевым», - рассказали в региональном ТФОМС.

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