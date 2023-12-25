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Общество

Глава Кузнецка попросил протестировать охранников в школах

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В понедельник, 25 декабря, глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города поднял вопрос безопасности в образовательных учреждениях.

По его словам, все сотрудники, в том числе педагоги и работники ЧОПов, должны точно знать, как нужно действовать в экстренных ситуациях.

«Надо побеседовать с ЧОПами, чтобы они не делали вид, что мы им там всем должны. Руководители образовательных учреждений тоже должны быть в теме и уметь рулить этим процессом. Не возбраняется им всех этих охранников и свой персонал периодически тестировать: знают - не знают, как, куда, чего», - сказал Златогорский.

В середине января этого года в кузнецкой школе № 15 произошло ЧП. В здание ворвался неадекватный мужчина. Его удалось остановить благодаря своевременным действиям охранника. Чоповец пострадал в стычке и оказался в больнице.

Работу смелого мужчины отметили в администрации города. Сергей Златогорский вручил ему благодарность.

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