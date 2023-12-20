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Общество

21 декабря пензенцам стоит прихватить с собой зонт

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В Пензенской области продолжает держаться не по-зимнему теплая погода. В ночь на четверг, 21 декабря, синоптики обещают местами до +3 градусов, днем столбик термометра поднимется еще выше.

Такой прогноз подготовил Приволжский гидрометеоцентр.

Утром в четверг около +2, возможны осадки. Днем ожидается до +4, также вероятны дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, порывы 9-14 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до +1…+2 градусов, ненастная погода сохранится.

Плюсовую температуру, дождь и мокрый снег, порывистый ветер принес в Пензенскую область обширный циклон с Атлантики. Его влияние жители региона будут чувствовать до конца рабочей недели.

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