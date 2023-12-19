В Иссинском районе приезжую пенсионерку лишили соцподдержки

Бывшему педагогу из Иссинского района отказали в мерах социальной поддержки, указав на то, что в образовательных организациях Пензенской области женщина не работала.
Это нарушение законодательства выявила прокурорская проверка.
Пенсионерка имеет педагогический стаж работы в сельской местности более 20 лет. Когда-то она проживала в Красноярском крае, и там с 4 апреля 2001 года ей назначили пенсию, а также компенсацию расходов на оплату ЖКУ, отопления и освещения.
Женщина переехала в поселок Исса и обратилась за назначением той же компенсации в МКУ «Центр оказания услуг Иссинского района Пензенской области».
«Решением этого учреждения от 2 октября 2023 года ей было отказано в связи с тем, что она не является педагогическим работником, работавшим в образовательных организациях Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Пенсионерка обратилась с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство признало решение центра оказания услуг не соответствующим федеральному законодательству и потребовало предоставить меру соцподдержки.
Заявление было удовлетворено.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀