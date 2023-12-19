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Общество

В Иссинском районе приезжую пенсионерку лишили соцподдержки

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Бывшему педагогу из Иссинского района отказали в мерах социальной поддержки, указав на то, что в образовательных организациях Пензенской области женщина не работала.

Это нарушение законодательства выявила прокурорская проверка.

Пенсионерка имеет педагогический стаж работы в сельской местности более 20 лет. Когда-то она проживала в Красноярском крае, и там с 4 апреля 2001 года ей назначили пенсию, а также компенсацию расходов на оплату ЖКУ, отопления и освещения.

Женщина переехала в поселок Исса и обратилась за назначением той же компенсации в МКУ «Центр оказания услуг Иссинского района Пензенской области».

«Решением этого учреждения от 2 октября 2023 года ей было отказано в связи с тем, что она не является педагогическим работником, работавшим в образовательных организациях Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пенсионерка обратилась с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство признало решение центра оказания услуг не соответствующим федеральному законодательству и потребовало предоставить меру соцподдержки.

Заявление было удовлетворено.

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