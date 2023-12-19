Сетевое издание|18+|Вторник|19 дек 2023|16:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензенским педагогам поднимут зарплату

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2024 году зарплата жителей Пензенской области, которые трудятся в сфере образования, увеличится на 7%.

Соответствующие изменения одобрили на сессии регионального заксобра во вторник, 19 декабря.

«Законопроектом предлагается установить расчет базовой величины годового фонда оплаты труда по должностям «воспитатель», «учитель» и «педагог дополнительного образования» на 2024 год», - сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

В своем докладе министр образования области Алексей Комаров отметил, что заработная плата педагогов должна соответствовать среднемесячному трудовому доходу в регионе. По прогнозам, в следующем году он составит 37 692 рубля. В 2023-м доход равнялся 35 226 рублям.

«На реализацию данного законопроекта из бюджета Пензенской области потребуются бюджетные ассигнования в 2024 году в объеме 12 920 млн рублей», - отметили в пресс-службе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте