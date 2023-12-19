Пензенским педагогам поднимут зарплату

19.12.2023 | 12:09

В 2024 году зарплата жителей Пензенской области, которые трудятся в сфере образования, увеличится на 7%.

Соответствующие изменения одобрили на сессии регионального заксобра во вторник, 19 декабря.

«Законопроектом предлагается установить расчет базовой величины годового фонда оплаты труда по должностям «воспитатель», «учитель» и «педагог дополнительного образования» на 2024 год», - сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

В своем докладе министр образования области Алексей Комаров отметил, что заработная плата педагогов должна соответствовать среднемесячному трудовому доходу в регионе. По прогнозам, в следующем году он составит 37 692 рубля. В 2023-м доход равнялся 35 226 рублям.

«На реализацию данного законопроекта из бюджета Пензенской области потребуются бюджетные ассигнования в 2024 году в объеме 12 920 млн рублей», - отметили в пресс-службе.