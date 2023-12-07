Стрельба в школе: как пензенцы могут обезопасить своих детей

07.12.2023 | 12:13

Пензенским родителям рассказали, как обезопасить ребенка при стрельбе в школе. Рекомендации появились в четверг, 7 декабря, на портале «Объясняем.рф».

Специалисты подчеркнули, что школьникам следует знать, как вести себя в экстренной ситуации. Родители должны объяснить это.

Советов несколько:

- если ребенок слышит выстрелы в другой части школы, нужно быстрее бежать к выходу;

- нельзя тратить время на разговоры, собирать вещи, так как тяжелый рюкзак и неудобная обувь помешают спасению;

- если убежать не получается, следует спрятаться, закрыть и забаррикадировать дверь в классе, выключить свет в помещении, убрать звук на телефоне.

«Объясните ребенку, что не нужно пытаться говорить с преступником или останавливать его, даже если это одноклассник или друг. Самое главное - спасти себя», - отметили специалисты.

7 декабря в гимназии № 5 Брянска произошла трагедия. 14-летняя ученица пришла на урок биологии с помповым ружьем отца и открыла стрельбу. Погибла одноклассница девочки, а сама школьница свела счеты с жизнью.

По последним данным, ранены 5 ребят, двое из них легко.

Как сообщали федеральные СМИ, девочка спокойно прошла в класс, спрятав оружие в тубусе. Рабочих рамок металлоискателя на входе не было, ученицу никто не проверял.

В пензенских школах регулярно проводятся тренировки, во время которых педагоги и дети отрабатывают действия в случае возникновения экстренной ситуации: учатся эвакуироваться, строить баррикады в классе, укрываться за партами.