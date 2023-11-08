В Пензе школьников учат укрываться за партами

В школах Пензы по составленному городским управлением образования плану проходят учения по антитеррористической защищенности с детьми и персоналом.
В образовательных организациях отрабатывают модели поведения при различных чрезвычайных ситуациях.
Так, во вторник, 7 ноября, в школу № 30 на Западной Поляне «пришли террористы и захватили заложников». С детьми отрепетировали умение укрываться за партами и эвакуацию.
Также в школе отработали действия при обнаружении и ликвидации взрывного устройства, поджоге и возникновении пожара, по оказанию доврачебной помощи.
Учения проводились с 12:00 до 15:00, сообщается на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».
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