В пензенских пригородных поездах не учли нужды слабослышащих

В пензенских пригородных электропоездах нарушали права слабослышащих пассажиров. Это выявили сотрудники транспортной прокуратуры.
С проверкой они пришли после жалобы жительницы области.
«Установлено, что при эксплуатации железнодорожного транспорта пригородного сообщения от станции Пенза-1 до станции Кузнецк обслуживающей компанией не обеспечено дублирование голосовой информации, в том числе о маршруте движения и остановках в пути следования, для слабослышащих категорий пассажиров», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Кроме того, электропоезда не оснастили информационными табло.
Пензенский транспортный прокурор внес руководителю пригородной пассажирской компании представление, потребовав устранить обстоятельства, которые мешают людям с ограниченными возможностями здоровья пользоваться железнодорожным транспортом.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле транспортной прокуратуры.
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