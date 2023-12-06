В пензенских пригородных поездах не учли нужды слабослышащих

06.12.2023 | 21:28

В пензенских пригородных электропоездах нарушали права слабослышащих пассажиров. Это выявили сотрудники транспортной прокуратуры.

С проверкой они пришли после жалобы жительницы области.

«Установлено, что при эксплуатации железнодорожного транспорта пригородного сообщения от станции Пенза-1 до станции Кузнецк обслуживающей компанией не обеспечено дублирование голосовой информации, в том числе о маршруте движения и остановках в пути следования, для слабослышащих категорий пассажиров», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Кроме того, электропоезда не оснастили информационными табло.

Пензенский транспортный прокурор внес руководителю пригородной пассажирской компании представление, потребовав устранить обстоятельства, которые мешают людям с ограниченными возможностями здоровья пользоваться железнодорожным транспортом.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле транспортной прокуратуры.