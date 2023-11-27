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Общество

Пензенцам напомнили правила проезда перекрестка на Суворова

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Летом 2022 года на улице Суворова, при подъезде к пересечению с Кулакова со стороны Плеханова, появились дорожные знаки направления движения по полосам. Сотрудники Госавтоинспекции решили напомнить пензенцам, как преодолевать этот участок правильно.

Пензенцам напомнили правила проезда перекрестка на Суворова

Согласно знакам, водители должны двигаться по крайней правой полосе - прямо по Суворова в сторону улицы 8 Марта или направо в сторону Дзержинского.

Пензенцам напомнили правила проезда перекрестка на Суворова

Во второй полосе автомобилисты могут ехать только прямо.

«Данный дорожный знак запрещает поворачивать налево на улицу Кулакова в направлении Пушкина, а также выполнять разворот на данном перекрестке. Исключение - маршрутные транспортные средства», - подчеркнул старший государственный инспектор дорожного надзора Александр Малухин.

Пензенцам напомнили правила проезда перекрестка на Суворова

Водители, двигаясь по Коммунистической со стороны Толстого и приближаясь к перекрестку неравнозначных дорог напротив Ворошилова, 2, должны следовать требованию знака «Уступите дорогу», так как выезжают со второстепенной на главную (в данном случае это съезд с путепровода в сторону улицы Гагарина).

Пензенцам напомнили правила проезда перекрестка на Суворова

Стоит учитывать, что впереди нерегулируемый пешеходный переход, и быть предельно внимательным. После данного участка водитель может использовать две имеющиеся полосы и ехать прямо, уступая машинам, приближающимся по главной дороге.

«Зачастую выезд на главную дорогу на данном перекрестке совмещен с маневром перестроения, что также требует от водителей повышенного внимания и дополнительно обязывает уступать дорогу транспорту, движущемуся попутно без изменения направления движения», - отметил Александр Малухин.

При перестроении на перекрестке нужно соблюдать горизонтальную разметку.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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