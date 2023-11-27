Пензенцам напомнили правила проезда перекрестка на Суворова

27.11.2023 | 14:03

Летом 2022 года на улице Суворова, при подъезде к пересечению с Кулакова со стороны Плеханова, появились дорожные знаки направления движения по полосам. Сотрудники Госавтоинспекции решили напомнить пензенцам, как преодолевать этот участок правильно.

Согласно знакам, водители должны двигаться по крайней правой полосе - прямо по Суворова в сторону улицы 8 Марта или направо в сторону Дзержинского.

Во второй полосе автомобилисты могут ехать только прямо.

«Данный дорожный знак запрещает поворачивать налево на улицу Кулакова в направлении Пушкина, а также выполнять разворот на данном перекрестке. Исключение - маршрутные транспортные средства», - подчеркнул старший государственный инспектор дорожного надзора Александр Малухин.

Водители, двигаясь по Коммунистической со стороны Толстого и приближаясь к перекрестку неравнозначных дорог напротив Ворошилова, 2, должны следовать требованию знака «Уступите дорогу», так как выезжают со второстепенной на главную (в данном случае это съезд с путепровода в сторону улицы Гагарина).

Стоит учитывать, что впереди нерегулируемый пешеходный переход, и быть предельно внимательным. После данного участка водитель может использовать две имеющиеся полосы и ехать прямо, уступая машинам, приближающимся по главной дороге.

«Зачастую выезд на главную дорогу на данном перекрестке совмещен с маневром перестроения, что также требует от водителей повышенного внимания и дополнительно обязывает уступать дорогу транспорту, движущемуся попутно без изменения направления движения», - отметил Александр Малухин.

При перестроении на перекрестке нужно соблюдать горизонтальную разметку.