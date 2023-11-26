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Общество

В Пензе прокуратура измерила высоту снежных валов

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Качество уборки улиц Пензы от снега контролируют сотрудники прокуратуры. Так, нарушения обнаружили на дороге, ведущей от улицы Суворова к Карпинского, напротив дома № 36.

Там возле пешеходного перехода образовался снежный вал. Сотрудники надзорного ведомства установили его высоту - 60 сантиметров.

Сугроб высотой более 70 сантиметров нашли напротив дома № 38 на улице Карпинского у остановочного павильона.

В Пензе прокуратура измерила высоту снежных валов

Наличие снежных валов нарушает требования законодательства к эксплуатационному состоянию дорог, отметили в прокуратуре Ленинского района Пензы.

По итогам проверки директору МБУ «Пензавтодор», а также начальнику Управления ЖКХ Пензы внесли представления. Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

Ранее пензенские коммунальщики рассказали, что после обильного снегопада одномоментно ликвидировать последствия ненастья невозможно.

«Согласно ГОСТ Р устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог происходит в течение 4-12 часов после окончания снегопада в зависимости от категории дорог. На дорогах обычного типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в течение 5-12 часов», - пояснили в управлении ЖКХ города.

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Источник — фото областной прокуратуры
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