В Пензенскую область придет мощный циклонический вихрь

24.11.2023 | 22:00

В Пензенской области в субботу, 25 ноября, будет облачно и ветрено. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

Утром термометр покажет 0...-5 °C, а днем температура воздуха в регионе будет меняться от -2 до +3 °C. Ожидается мокрый снег и дождь. Умеренный ветер подует с юго-запада.

Специалисты предупреждают, что колебания температуры могут привести к гололеду на дорогах. Неустойчивая погода сохранится до 27-го числа.

«В предстоящий период Пензенский край в очередной раз окажется во власти мощного циклонического вихря», - рассказала начальник отдела прогнозирования Иванкова Светлана.

По народному календарю 25 ноября - Иван Милостивый. Считалось, что если в этот день выпадет снег или пройдет дождь, то можно рассчитывать на продолжительные - до самого Введения (4 декабря) - оттепели.