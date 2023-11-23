Пензенцев ждут резкое потепление, ветер и гололед

В Пензенской области в пятницу, 24 ноября, значительно потеплеет. Ожидается плюсовая температура.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» ночью в области термометры будут показывать -10...-15 °C, днем -4...+1 °C. В регион придут мокрый снег и дождь.
Как сообщает региональное ГУ МЧС России, установлен желтый уровень погодной опасности.
В первой половине суток пензенцев настигнет южный ветер, его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах появится гололедица. В экстренных ситуациях горожан просят звонить по номеру 112.
Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.
Ранее в мэрии Пензы жителей попросили воздержаться от езды на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт во время сложных дорожных условий.
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