Пензенцев ждут резкое потепление, ветер и гололед

23.11.2023 | 22:00

В Пензенской области в пятницу, 24 ноября, значительно потеплеет. Ожидается плюсовая температура.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» ночью в области термометры будут показывать -10...-15 °C, днем -4...+1 °C. В регион придут мокрый снег и дождь.

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, установлен желтый уровень погодной опасности.

В первой половине суток пензенцев настигнет южный ветер, его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах появится гололедица. В экстренных ситуациях горожан просят звонить по номеру 112.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

Ранее в мэрии Пензы жителей попросили воздержаться от езды на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт во время сложных дорожных условий.