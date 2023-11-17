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Общество

Жители Пензы-III останутся без троллейбусного маршрута

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Жители Пензы-III лишатся единственного троллейбусного маршрута, который связывал их микрорайон с другими. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

«Планируют ли запустить новый троллейбусный маршрут через Пензу-III? Троллейбус № 6 нас навещает крайне редко! Будут ли нововведения?» - такой вопрос поступил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от читателя.

Обращение было направлено в министерство, откуда в пятницу, 17 ноября, поступил ответ.

«После исключения троллейбусного маршрута в микрорайоне Пенза-III будет функционировать альтернативный маршрут, для обслуживания которого будут задействованы транспортные средства, класс которых соответствует пассажиропотоку», - говорится в ответе, подписанном врио министра Жанной Майоровой.

Какими именно окажутся новые машины, не уточняется. Говорится лишь, что интервал движения в часы пик составит не более 10 минут, а ходить транспорт будет как минимум до 22:00. Планируемый срок реализации - второе полугодие 2024-го.

Что касается маршрута № 2, из-за возможного упразднения которого переживали горожане, то на Южной Поляне троллейбусное сообщение пообещали сохранить.

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