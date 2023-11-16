Участникам спецоперации предлагают полностью списать долги

16.11.2023 | 07:52

В среду, 15 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила списать долги участников специальной военной операции.

На всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека она напомнила, что взыскание долгов участников СВО на данный момент приостановлено. Однако они должны будут выплатить эти деньги после возвращения. Татьяна Москалькова считает, что это, во-первых, несправедливо, а во-вторых, может породить социальную напряженность.

«Я предлагаю обратиться о списании с них долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции», - цитирует омбудсмена «Парламентская газета».

Татьяна Москалькова предложила по итогам заседания координационного совета внести эту инициативу в том числе в рекомендации органам власти.

Кроме того, она считает необходимым сохранять очередь на жилье по программе «Молодая семья» для семей участников спецоперации, которые достигнут 35-летнего возраста.