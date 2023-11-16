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Общество

У пензенца похитили электронные сигареты на 2 млн рублей

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Трое жителей Саратовской области похитили у 30-летнего пензенца партию электронных сигарет, а также комплектующих и жидкостей к ним. В деле разбирались правоохранители.

Гости Пензенской области 38, 28 и 19 лет ночью 20 октября забрались в гараж, где горожанин хранил товар, и вынесли коробки. Причиненный коммерсанту ущерб составил около 2 млн рублей.

У пензенца похитили электронные сигареты на 2 млн рублей

Полицейские установили личности подозреваемых, их доставили в отдел полиции. Мужчины признались в содеянном и раскаялись.

У пензенца похитили электронные сигареты на 2 млн рублей

Выяснилось, что с одним саратовцем пострадавший был знаком.

«У одного из подозреваемых в городе Ртищево есть магазин по продаже электронных сигарет.

Молодой человек ранее неоднократно закупал у потерпевшего товар для реализации и знал, где заявитель хранит сигареты и комплектующие к ним», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

У пензенца похитили электронные сигареты на 2 млн рублей

Подельники сели в автомобиль и отправились «на дело». Похищенное они затем спрятали в квартире родственника одного из них. Именно оттуда полицейские товар изъяли.

В отношении саратовцев избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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Источник — фото, видео УМВД РФ по области
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