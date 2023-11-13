«Термодом» устроил фестиваль профессий для школьников Спутника

13.11.2023 | 16:36

Холдинг «Термодом» впервые организовал и провел фестиваль строительных профессий для школьников Города Спутника.

На базе возведенной «Термодомом» школы № 1 имени Льва Ермина совместно с одним из колледжей сотрудники холдинга устроили интерактивные зоны для учеников начального и среднего звена.

Цель - заинтересовать детей строительными профессиями.

«Наш холдинг уделяет особое внимание кадровой политике и профориентационной работе. «Термодом» является опорной организацией в проекте «Профессионалитет», - подчеркнула директор по персоналу холдинга Сабина Прошкина.

«Для нас это знаковый день. Мы работаем вместе с «Термодомом» и надеемся, что у нас впереди будет еще масса профориентационных мероприятий», - отметили в колледже.

На сегодняшний день в структуре «Термодома» работает свыше 3,5 тысячи человек. Это более 500 различных специальностей и профессий. Поэтому можно сказать, что каждый имеет возможность найти здесь свое призвание.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.