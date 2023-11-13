Сетевое издание|18+|Понедельник|13 ноя 2023|21:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Кровь в детских поликлиниках исследуют на новейшем оборудовании

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Три детские поликлиники Пензы получили современное оборудование для лабораторных исследований крови.

Гематологические анализаторы установлены в поликлиниках № 2, 6 и 7. На них потратили 736 тыс. рублей.

«По сравнению с предыдущими версиями, используемыми ранее для подсчета и характеристики клеток крови, данные автоматические аппараты имеют хорошую пропускную способность и работают на реагентах российского производства, позволяя лаборанту выполнять до 60 проб в час», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Современное оборудование значительно облегчает проведение необходимых действий. Например, с октября в детской поликлинике № 6 работают три новых гематологических анализатора. С их помощью можно проводить до 300 исследований капиллярной крови ежедневно.

«По словам заведующей, анализатор со встроенной памятью помогает дифференцировать кровь по 28 параметрам с разбивкой лейкоцитов на 5 популяций и возможностью построения гистограмм», - сообщили в пресс-службе.

Теперь все 7 клинико-диагностических лабораторий детской поликлиники Пензы смогут действовать бесперебойно, выполнять исследования капиллярной и венозной крови маленьких пациентов оперативно и точно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте