Кровь в детских поликлиниках исследуют на новейшем оборудовании

13.11.2023 | 20:17

Три детские поликлиники Пензы получили современное оборудование для лабораторных исследований крови.

Гематологические анализаторы установлены в поликлиниках № 2, 6 и 7. На них потратили 736 тыс. рублей.

«По сравнению с предыдущими версиями, используемыми ранее для подсчета и характеристики клеток крови, данные автоматические аппараты имеют хорошую пропускную способность и работают на реагентах российского производства, позволяя лаборанту выполнять до 60 проб в час», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Современное оборудование значительно облегчает проведение необходимых действий. Например, с октября в детской поликлинике № 6 работают три новых гематологических анализатора. С их помощью можно проводить до 300 исследований капиллярной крови ежедневно.

«По словам заведующей, анализатор со встроенной памятью помогает дифференцировать кровь по 28 параметрам с разбивкой лейкоцитов на 5 популяций и возможностью построения гистограмм», - сообщили в пресс-службе.

Теперь все 7 клинико-диагностических лабораторий детской поликлиники Пензы смогут действовать бесперебойно, выполнять исследования капиллярной и венозной крови маленьких пациентов оперативно и точно.