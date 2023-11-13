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Общество

Ипотека для пензенцев менее доступна, чем для самарцев

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Эксперты назвали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и зарплаты жителей Пензенской области. Оно составило 55%.

В среднем пензенцы берут ипотеку на срок в 300 месяцев, а средняя сумма кредита - 3,3 млн рублей.

В рейтинге регионов по ипотечным платежам, который составили эксперты ria.ru, Пензенская область заняла 61-ю строчку из 85.

«В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки», - поясняется в исследовании.

Согласно рейтингу, в Саратовской области ипотека менее доступна, чем в Пензенской. Регион находится на 66-м месте. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты там составило 56,1%. В среднем саратовцы берут кредит на 295 месяцев, его средняя сумма - 3,1 млн рублей.

Мордовия расположилась на 74-й строчке в списке с соотношением платежа по ипотеке и заработка в 60,5%, а Тамбовская область находится на 76-й - 61,7%. Срок кредита и его средняя сумма примерно те же, что и в Пензенской области: 294-297 месяцев, 3,2-3,4 млн рублей.

Лучше положение у других соседей пензенцев. В Самарской области соотношение ежемесячного ипотечного платежа и заработной платы - 51% (286 месяцев, 3,3 млн рублей), в Ульяновской - 52,2% (294 месяцев, 3,1 млн рублей). Регионы заняли 41-е и 47-е места соответственно.

Лидерами рейтинга стали северные регионы России. Именно там самое низкое соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты. На первой строчке - Магаданская область (25,5%, 274 месяца, 4,3 млн рублей), на второй - Чукотский автономный округ (26,2%, 273 месяца, 4,8 млн рублей).

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