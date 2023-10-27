В Пензе гимназию «САН» обязали сделать ремонт

Пензенской гимназии «САН» на улице Рахманинова придется сделать ремонт в своих помещениях. Там нашли нарушения санитарного законодательства.
Предписание на проведение ремонта образовательному учреждению выдало региональное управление Роспотребнадзора после проверки. Из-за дефицита средств оно не было выполнено.
«В связи с вышеизложенным управление обратилось в Октябрьский районный суд г. Пензы», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Иск удовлетворили. Теперь, несмотря на нехватку денег, гимназия обязана сделать ремонт.
Ранее в Пензе подобное произошло с лицеем № 73. У учреждения нет средств на устранение нарушений, но по решению суда провести работы там все же придется.
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