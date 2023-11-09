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Общество

Инфекционист предупредил о сходстве двух опасных заболеваний

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил: гонконгский грипп по первым симптомам можно перепутать с кишечной инфекцией. Об этом он рассказал ura.ru.

«У гонконгского гриппа, штамм H3N2, есть определенные особенности. Для него характерны кишечные проявления. То есть заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, из-за чего его можно спутать с кишечной инфекцией. Катаральные проявления в виде кашля и насморка появляются, как правило, позднее - на вторые-третьи сутки», - описал врач картину заболевания.

По словам Андрея Позднякова, гонконгский грипп может протекать тяжело - с температурой 38 градусов и выше, интоксикацией. Он может сопровождаться пневмонией и давать осложнения - синусит, отит, воспаление миндалин.

Эксперт не исключает вероятность эпидемии данного вида гриппа в России. По его мнению, в разных регионах заболеваемость будет отличаться в зависимости от уровня вакцинированности населения, в первую очередь - граждан из групп риска (пожилые люди, маленькие дети, лица с хроническими заболеваниями).

Первые случаи заболевания гонконгским гриппом уже выявлены на Сахалине, в Забайкальском крае, Тюменской области и в Перми.

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Источник — фото pixabay.com
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