Многодетным не разрешат перейти на четырехдневную рабочую неделю

08.11.2023 | 07:48

Предложение перевести многодетных работников на четырехдневную рабочую неделю не поддержано. Такое решение приняла комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Инициаторами законопроекта стал ряд депутатов Госдумы. В документе, направленном на заключение правительства в августе, предлагалось дополнить Трудовой кодекс РФ новой нормой.

Она гласила, что для работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из них 14-летнего трудовая неделя может продолжаться не более 32 часов.

В кабмине отметили, что такое нововведение негативно повлияет на деятельность организаций и ИП: они будут вынуждены искать сотрудников на период отсутствия многодетных работников.

Кроме того, на основе материалов к законопроекту невозможно оценить социально-экономические последствия принятия таких поправок.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», - цитирует ТАСС проект отзыва.