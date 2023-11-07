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Общество

В ЖК «Созвездие» легко подобрать квартиру с гардеробной

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Жилой комплекс «Созвездие», который строится в Городе Спутнике, - современный технологичный проект. Но главное в нем - продуманность и комфорт.

При разработке планировочных решений специалисты компании-застройщика учитывали потребности каждого члена семьи. Создали десятки вариантов под характер и задачи покупателей.

Для тех, кто любит, чтобы каждая вещь была на виду, а не где-то там в дальнем уголке шкафа, чтобы все ветровки и пуховики аккуратно висели на вешалках, а туфли и кроссовки стояли в ряд, они предлагают квартиры с гардеробными.

В однокомнатных площадью 43,4 кв. м предусмотрено место под встроенную гладильную доску. Выбрать рубашку и сразу погладить - никаких лишних движений.

В двухкомнатных площадью 83,2 кв. м есть место для зеркала в полный рост, туалетного столика, и вот уже можно подбирать и наряд, и макияж для него - все в одном месте.

Больше планировок - на termodom-pnz.ru, а также по номеру офисов продаж холдинга «Термодом» 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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