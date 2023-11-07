«Территории жизни» приглашает на День ипотеки

07.11.2023 | 17:16

Ведущий застройщик Пензенской области группа компаний «Территория жизни» приглашает пензенцев в офисы продаж на День ипотеки в рамках совместной программы с ведущими банками-партнерами.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 ноября, пройдут встречи и консультации менеджеров ГК «Территория жизни» и специалистов в сфере ипотечного кредитования. Пензенцы смогут не только выбрать понравившуюся квартиру, но и сразу же получить одобрение на ипотеку. В эти дни застройщик подготовил выгодные акции, которые будут действовать дополнительно к действующим предложениям.

«Проведение подобных акций нравится нашим клиентам, мы решили провести акцию снова. Вы можете приехать к нам в офис, опытные менеджеры проконсультируют вас, а ипотечный специалист подберет выгодную ставку по ипотеке и условия покупки. Важно и то, что мы проводим День ипотеки перед повышением цен, а это значит, что сейчас вы можете купить квартиру в наших жилых комплексах по выгодной цене», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Забронировать квартиру в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» можно уже сейчас.

Доступно жилье как на этапе строительства, так и в уже сданных домах. Для покупателей - варианты предчистовой отделки и отделки Smart Pro и «Все включено».

В квартирах уже поклеены обои на флизелиновой основе, которые можно перекрасить несколько раз, установлены межкомнатные двери, в наличии натяжные потолки с точечным освещением, уложен ламинат светлых тонов, выложен плиткой и укомплектован сантехникой санузел, на кухне установлен кухонный модуль (в комплектации отделки Smart Pro), кухонный гарнитур со встраиваемой техникой (в комплектации отделки «Все включено»), а в ванной - стиральная машина. Квартира полностью готова к переезду сразу после получения ключей.

Сейчас группа компаний «Территория жизни» в рамках действующей акции «Новогоднее комбо»* предлагает своим клиентам не только льготную ставку по ипотеке от 5,1%, но и добавляет на первоначальный взнос, если клиенту не хватает до нужной суммы. А если у семьи есть материнский капитал, то застройщик удваивает его, предоставляя дополнительную скидку при покупке.

В офисах продаж можно выбрать понравившийся вариант квартиры, посмотреть отделку в готовых квартирах и шоурумах, подобрать оптимальную ипотечную программу, подать заявку и сразу же получить одобрение.

Покупатель лично оценит качество отделочных работ, стиль оформления, smart-планировку в квартире. Расположение комнат и планировки представлены на сайте застройщика.

При желании можно прогуляться по «Арбековской заставе» и «Лугометрии», оценить инфраструктуру микрорайона и понять, почему более 10 тысяч пензенцев уже выбрали жилые комплексы, построенные «Территорией жизни».

Акция «День ипотеки» пройдет с 9:00 до 21:00. Офисы продаж расположены на улице 65-летия Победы, 29, и Ульяновской, 91а.

Проконсультироваться и задать дополнительные вопросы перед визитом можно по телефону +7(8412) 203-000, заявку на покупку квартиры ждут здесь.

* Название рекламной акции - «Новогоднее комбо на готовые квартиры». Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка - гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 по 31.12.2023, либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023. Предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,1%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке 5,1% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Полная стоимость кредита (ПСК) - от 5,1% до 6,655%.

«Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку 5,1% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик, по индивидуальному согласованию, предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

«Удвоим материнский капитал» - предоставляется дополнительная скидка от размера материнского капитала. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке.

При полном расчете при покупке квартиры без использования ипотеки клиенту предоставляется дополнительная скидка 3% от полной стоимости приобретаемого имущества.

Акция «Новогоднее комбо» распространяется на квартиры в 11-м и 12-м строениях ЖК «Лугометрия», 11-м строении в 6-м микрорайоне и 11-м строении в 7-м микрорайоне ЖК «Арбековская застава». Подробности по телефону 8 (8412) 21-10-68 и на сайте территорияжизни.рф. Условия действительны до 30.11.2023​. Список строений, на которые распространяется программа, - у представителей застройщика.

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