Прокуратура разобралась в инциденте с маршрутчиком и девочкой-инвалидом

07.11.2023 | 19:07

В Пензе прокуратура провела проверку после опубликования жалобы одного из пользователей на водителя, отказавшегося везти девочку-инвалида за безналичную оплату 11 октября.

«Забыла деньги в другой куртке. Деньги у нее были на карте. От школы до дома ехать на маршрутке. До конечной - 4 остановки частного сектора. Маршрутка пустая.

Останавливается водитель маршрутки № 18. Замерзший ребенок предлагает ему перевести деньги на карту или на телефон, тот категорично отказывается и не везет ребенка», - рассказал пользователь.

Водителя маршрутки нашли. Он пояснил, что пассажиры часто оплачивают проезд онлайн (перечисляют деньги на карту ему или кому-то из пассажиров, кто согласился одолжить наличные), но в тот день никто к нему с таким предложением не обращался.

«В ходе опроса законного представителя ребенка какие-либо претензии к водителю не подтвердились. Оснований для принятия мер к водителю и перевозчику не установлено», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В то же время выяснилось, что городское управление транспорта и связи ненадлежащим образом контролирует и анализирует качество пассажирских перевозок. Из-за этого начальнику управления внесли представление.