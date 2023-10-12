В Пензе маршрутчик отказался везти ребенка-инвалида

12.10.2023 | 15:00

Пензенцы обсуждают в Сети ситуацию с водителем маршрутки № 18, отказавшимся везти девочку-инвалида за безналичную оплату.

«Забыла деньги в другой куртке. Деньги у нее были на карте. От школы до дома ехать на маршрутке. До конечной - 4 остановки частного сектора. Маршрутка пустая.

Останавливается водитель маршрутки № 18. Замерзший ребенок предлагает ему перевести деньги на карту или на телефон, тот категорично отказывается и не везет ребенка», - рассказал пользователь.

По его словам, девочка мерзла до тех пор, пока не подъехала следующая маршрутка, водитель которой без проблем согласился на перевод денег.

История нашла отклик у других пользователей. Многие сочли, что перевозчики давно должны установить аппараты для безналичной оплаты, но не делают этого.

«Нашим маршрутчикам невыгодно это»; «Я не понимаю, в чем проблема в виде перевода на карту или на телефон... В Москве и области спокойно все переводят и никто не бухтит. Случаи у всех разные. А зная, как ходит 18-й маршрут - раз в пятилетку, - я сочувствую ребенку»; «Онлайн-банк уже практически у всех, в чем проблема? Да в конце концов довези ребенка бесплатно. На 32 р. как будто разбогатеет... Хлеба-то не купишь на эти деньги! Позор!»; «Сколько пишется о таких случаях, и никаких изменений, увы... Надо просто лишать прав таких водителей лет на пять, чтоб за это время они смогли понять, что ребенка бросать на дороге НЕЛЬЗЯ ни при каких обстоятельствах...» - высказались одни.

«Почему кого-то должен заботить чужой ребенок? Своих проблем и так хватает»; «За аппарат платить надо! Водитель из своего кармана, что ли, платить будет? Тогда цена за проезд поднимется, если терминалы поставят...»; «Ребенку надо голову включать и проверять карманы на наличие денег, перед тем как выходишь из дома», - отметили другие.

В итоге комментаторы сошлись во мнении, что общественный транспорт должен быть не в частных руках, а в муниципальной собственности.

Источник фото - vk.com/black_pnz.