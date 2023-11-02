В Пензенском районе у 15 человек заподозрили корь

02.11.2023 | 19:01

В Пензенском районе Пензенской области выявлен очаг с подозрением на корь: на четверг, 2 ноября, заболевание под вопросом у 15 человек. Точный ответ будет известен только через 14 дней - биоматериалы направлены в референс-лабораторию в Уфу.

«Корь - опасное вирусное заболевание, которое имеет очень высокую скорость распространения. В обществе, где много людей не имеют иммунитета, один больной заражает от 12 до 18 других. При этом больной человек является источником заражения еще до появления типичной клинической картины с развитием сыпи», - предупредила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В минздраве сообщили, что в Пензенском районе организованы противоэпидемические мероприятия. Они включают ежедневное наблюдение за контактными лицами, введение масочного режима, временный запрет на проведение массовых мероприятий, разъяснительную работу среди населения, подчищающую иммунизацию и иммунизацию по эпидемическим показаниям.

В конце июня в Средней Елюзани зарегистрировали 7 случаев кори. В селе объявили режим чрезвычайной ситуации и экстренно организовали оперативный штаб по выявлению всех заболевших и контактировавших, а на въезде установили блокпосты.

В основном заболели дети, которым не делали прививку. У некоторых пациентов наблюдались тяжелые осложнения.

В июле корь вышла за пределы Средней Елюзани: 2 человека, контактировавшие с больными, выехали в Пензу и Кузнецк. Их изолировали на 21 день, в течение которых у них проявились симптомы кори. Таким образом распространения инфекции удалось избежать.

9 октября Марина Воробьева сообщала, что в регионе продолжают регистрироваться завозные случаи кори. В сентябре, к примеру, таковых зафиксировано 2.