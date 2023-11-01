Пензенских судебных приставов поблагодарили за верность долгу

01.11.2023 | 12:12

В среду, 1 ноября, в пензенском Центре культуры и досуга принимали поздравления с профессиональным праздником судебные приставы.

В зале собрались люди, чья работа заключается в исполнении решений суда. Они разыскивают должников и алиментщиков, охраняют здания судов, хранят и реализуют арестованное и изъятое имущество.

Руководитель УФССП по Пензенской области Николай Илькин поздравил коллег с 158-й годовщиной образования службы.

«Высокий профессионализм, честность, принципиальность и четкое следование букве закона - эти качества присущи большинству сотрудников службы судебных приставов. Спасибо вам за добросовестность и терпение, за то, что, не считаясь с личным временем, вы прикладываете все силы для выполнения поставленных задач», - обратился он к приставам.

Затем на сцену поднялся глава администрации Пензы Александр Басенко.

«Со времен Российской империи институт судебных приставов сохраняет верность долгу, принципам законности и справедливости, играет важную роль в укреплении правопорядка. Даже самый эффективный вердикт суда оказывается бессмысленным без эффективного исполнения судебных решений и приговоров. Работа службы в целом и каждого сотрудника в отдельности напрямую влияет на веру наших граждан в справедливость и торжество закона», - поздравил он сотрудников УФССП.

Лучшим работникам были вручены грамоты и награды. Затем перед собравшимися выступили пензенские солисты и творческие коллективы.