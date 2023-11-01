2 ноября в Пензенской области будет тепло, но ветрено

01.11.2023 | 22:00

В четверг, 2 ноября, в Пензенской области порывы ветра местами достигнут 15-18 м/с. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Ночью ожидается +4…+9 градусов. Местами вероятен небольшой дождь. Утром термометр покажет +7…+11 градусов. Преимущественно без осадков, порывы ветра до 11 м/с.

Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Ветер может усилиться до 18 м/с.

Вечером +10…+12, вероятны осадки.

Синоптики предупреждали жителей региона, что на этой неделе южный ветер закачает в область хорошо прогретый и сухой воздух, температура будет выше нормы на 4-6 градусов. Однако к выходным погода испортится, похолодает.