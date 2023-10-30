Южный ветер закачает в Пензенскую область прогретый воздух

30.10.2023 | 21:50

В последний день октября в Пензенской области ожидается повышение температуры воздуха и небольшой дождь. Такой прогноз дали специалисты Приволжского УГМС.

Ночью 31-го числа уличные термометры покажут 0...+5 градусов, а днем уже +8...+13.

Юго-западный ветер сменится на западный, его порывы на протяжении суток будут достигать 8-13 метров в секунду. Затем ветер станет дуть с юга.

«На текущей рабочей неделе на территории Пензенской области будет преобладать сухая и теплая погода. Причина тому - антициклон. Южным ветром в край начнет закачиваться хорошо прогретый и сухой воздух.

Поэтому за окном солнечно и температурный режим выше нормы на 4-6 °С. К выходным атмосферное давление станет понижаться, ожидаются дожди, а вместе с ними и похолодание», - уточнили синоптики.