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Общество

Стал известен график доставки социальных выплат в ноябре

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Стало известно, когда жители Пензенской области получат пенсии и другие денежные выплаты в ноябре. График опубликовало региональное отделение Социального фонда России.

Пенсионерам, получающим деньги через банки, 3-го числа перечислят выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е, 10-го - за 13-22-е число, 22 ноября - за 23-25-е.

День доставки пенсии устанавливается исходя из адреса проживания и меняется только в случае его смены. Дата зачисления на счет соответствует графику финансирования, составленному с учетом выходных и праздничных дней.

Доставка пенсий и социальных выплат через «Почту России» производится в соответствии с режимом работы отделений связи.

3 ноября будут профинансированы через банки ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет, единое пособие, выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты по уходу за детьми до полутора лет неработающим, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры поддержки.

«Почта России» доставит деньги в течение месяца до 25 ноября.

Тем, кто трудоустроен, пособие по уходу за ребенком до полутора лет направят 8 ноября. Если оно перечисляется на карту «Мир», то деньги придут в тот же день; если на номер расчетного счета - то не ранее следующего рабочего дня.

Ежемесячную выплату из материнского капитала перечислят 3 ноября.

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