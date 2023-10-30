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Общество

Сотовые операторы отменяют плату за одну из услуг

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В Федеральной антимонопольной службе рассказали об отмене платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.

Она начала появляться у крупных операторов сотовой связи еще с 2019 года. Ее размер составлял от 40 до 100 рублей в месяц. В августе 2023 года в ФАС стали поступать жалобы от абонентов. В ведомстве решили разобраться в законности действий операторов сотовой связи.

«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», - заявили позже в ФАС.

Теперь операторам сотовой связи выдано предписание о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика.

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них - «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 - сообщили о готовности его исполнения», - рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

«МегаФон» отказался от оплаты услуги с 23 октября 2023 года. В Теле2 планируют убрать оплату до 19 декабря. В билайне заявили, что на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета оплата услуги исчезнет до 1 декабря 2023 года.

Компания МТС уведомила ФАС об отсутствии в своих действиях ущемления интересов клиентов.

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