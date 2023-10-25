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Общество

Стало известно, сократят ли пензенцам новогодние праздники

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Идея сокращения новогодних праздников не нашла поддержки в Министерстве труда РФ. Инициативу сочли нецелесообразной.

Об этом изданию «Лента.ру» рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Он добавил, что население также не приняло эту идею, «поэтому решено все оставить так, как есть».

Инициатива предполагала, что часть новогодних выходных можно перенести на май. Если зимой большинство людей страдают от избытка свободного времени, то весной многие занимаются посевом на своих участках.

Исследования показали, что треть граждан устроило бы сокращение новогодних каникул за счет увеличения выходных весной. 59% опрошенных высказались за длинные майские и январские праздники.

Новогодние каникулы для пензенцев в этом году начнутся в субботу, 30 декабря, и продлятся 10 дней, до вторника, 9 января.

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