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Общество

Ремонт поликлиники на ул. Краснова вышел на финишную прямую

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Ремонт здания поликлиники № 8 на улице Краснова в Пензе, который по плану должен закончиться до ноября, завершается. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили в областном минздраве.

В здании капитально отремонтировали 6 кабинетов, сделали отдельный вход в кабинет приема пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа.

В помещениях оштукатурены и покрашены стены, заменены оконные блоки, напольное покрытие лестничных пролетов, освещение.

Когда все работы закончат, в поликлинику доставят новую технику и мебель. Кстати, все это время она продолжает функционировать. «Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме в том же здании, поскольку ремонтные работы ведутся поэтапно», - пояснил заведующий городской поликлиникой № 8 Алексей Исаенко.

Ранее пензенцы жаловались на состояние учреждения. Они выкладывали фото с осыпавшейся штукатуркой.

«Видимо, давненько здесь не было ремонта. Неприятно здесь находиться», «Ух, стабильность. Лет 8-9 назад там было так же», «Пациенты пришли и ушли, а вот медработникам, представьте, приходится работать в таких условиях каждый день, того и гляди штукатурка на голову посыплется», - писали люди.

Фото 4 - vk.com/black_pnz.

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Источник — фото 1, 2, 3 - health.pnzreg.ru
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