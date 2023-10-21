В честь святителя Иннокентия Пензенского пройдут богослужения

21.10.2023 | 16:00

В понедельник, 23 октября, православные жители области отметят день памяти святителя Иннокентия Пензенского.

Торжественные богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы совершат митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Назарий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан.

В воскресенье, 22 октября, в 16:00 состоится малая вечерня с чтением акафиста святителю Иннокентию Пензенскому (продолжительность - 1 час). В 17:00 начнется всенощное бдение (2,5-3 часа).

В понедельник, 23-го, в полночь и в 8:30 в соборе начнется Божественная литургия (продлится 2-2,5 часа).

На богослужения приглашаются все желающие, сообщили в Пензенской епархии.