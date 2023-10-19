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Общество

В Кузнецке пересмотрят схему движения общественного транспорта

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В Кузнецке постараются учесть пожелания пассажиров общественного транспорта. Об этом в среду, 18 октября, заявил глава города Сергей Златогорский.

«Нарекания вызывают долгое ожидание маршруток, работа транспорта в часы пик, отсутствие автобусов на линии после 18 часов», - написал Златогорский на своих страницах в соцсетях.

Он подчеркнул, что зимой работа должна быть более системной, потому что в холода любые проблемы становятся критичнее.

«Наметили ряд мер с учетом обращений граждан. В частности, предложили скорректировать по времени маршрут № 55 в соответствии с работой кружков и секций МЭЦ «Юность», чтобы дети успевали вечером самостоятельно добираться домой», - пояснил глава города.

Он напомнил и о положительных моментах: в город удалось привлечь нового перевозчика, который намерен поменять весь автопарк.

В 2024 году с учетом капремонта дорог и строительства новых соцобъектов в Кузнецке планируют частично пересмотреть схему движения общественного транспорта.

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