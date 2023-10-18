В Пензе ищут родственников красноармейца Николая Авдонина

18.10.2023 | 11:08

Пензенские поисковики хотят найти родственников красноармейца Николая Авдонина, родившегося в 1907 году. Останки бойца нашли их ленинградские коллеги.

«Николая Ивановича призвали в армию на второй день Великой Отечественной войны - 23 июня 1941-го. Письма от него перестали приходить жене Екатерине Авдониной через некоторое время. С ноября 1941-го мужчина числился пропавшим без вести», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на пензенское отделение «Поискового движения России».

При обнаружении останков личность бойца установили по смертному медальону.

«Помогите найти родственников Николая Авдонина, чтобы имя защитника Родины было навсегда вычеркнуто из списков пропавших без вести», - обратилась к пензенцам председатель совета отделения Лариса Казакова.

Известно, что до войны семья проживала в доме № 55 на улице Кирова в Пензе.