Депутат Госдумы озвучила средний размер пенсии в 2024 году

18.10.2023 | 08:05

С 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости составит 23 308 рублей.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии будут увеличены на 7,5 процента и средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера составит 23 308 рублей», - рассказала депутат. Она уточнила, что пособие по старости вырастет почти на 1,5 тысячи рублей.

Также Бессараб напомнила, что с 1 апреля 2024 года социальная пенсия увеличится на 7,5%, а ее средний размер составит более 13 тысяч рублей.

«Государство гарантирует, что в нашей стране никто не получает пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте Федерации. Если заработанная пенсия оказывается ниже, людям начисляют социальную доплату», - добавила Светлана Бессараб.