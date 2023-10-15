В Минздраве определили новый стандарт лечения при ОРВИ

15.10.2023 | 14:53

Минздрав РФ хочет ужесточить контроль приема антибиотиков. Чтобы искоренить желание пациентов принимать такие препараты при любой простуде, предложен новый стандарт лечения респираторных вирусных инфекций.

Согласно ему, при ОРВИ будут прописывать противовирусные, жаропонижающие препараты и другие медикаменты, которые справляются с симптомами. Антибиотики позволят подключать лишь в случае возникновения осложнений.

Новый стандарт пока не применяется, его будут обсуждать до 23 октября. Что касается действующего документа, то он уже устарел, считают медики.

«У нас, как только начался насморк, люди бегут в аптеку покупать антибиотики. Бесконтрольный прием этих лекарств привел к тому, что появляется все больше штаммов вирусов, устойчивых к антибиотикам», - объяснил «Парламентской газете» замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Кроме того, новый стандарт предписывает излечение от ОРВИ за 7 дней, а не за 15, как действующий.