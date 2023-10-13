В Пензе стартовала подготовка к зимнему отдыху населения

13.10.2023 | 12:38

В администрации Пензы началась подготовка к зимнему отдыху горожан. Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 11 октября.

Согласно документу, детские игровые и спортивные площадки во дворах, а также хоккейные площадки, расположенные на территории школ, должны быть готовы к работе зимой до 10 ноября.

До 20 ноября планируется провести их комиссионное обследование (проверить надежность креплений, инвентаря, снарядов).

В зависимости от метеоусловий необходимо будет залить катки, проложить учебные лыжные маршруты и трассы. В январе-феврале организуют работу дворовых тренеров.

К 15 ноября управлениям образования и культуры, а также городскому спорткомитету следует разработать план зимних мероприятий.

В 2022 году в Пензе покататься на коньках можно было на 36 точках. Помимо хоккейных коробок, горожане пользовались двумя ледовыми площадками. Одну из них сделали на Ботанической, 30 (перед стадионом ПГАУ), а другую - на Стрельбищенской, 15 (стадион «Локомотив»).