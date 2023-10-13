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Общество

С педагогами школы № 20 поговорят после жалобы ученика

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В администрации Пензы прокомментировали ситуацию в школе № 20, ученик которой написал жалобу директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной.

«Это не школа, а тюрьма. Во-первых, сейчас в школе нет отопления, невозможно в ней находиться, очень холодно, при этом, когда дети надевают кофты, администрация повышает, грубо говоря, голос, чтобы ученики снимали с себя это, объясняя тем, что нужно носить пиджаки, но пиджаки не спасают от холода. Но это не все. Не считая этого, можно столкнуться с непедагогическим подходом к ученикам», - говорилось в сообщении, скриншот которого Екатерина Мизулина выложила в своем телеграм-канале в среду, 11 октября.

Мизулина назвала действия педагогов перебором.

«Все заболеют, но зато полный порядок с формой? Странное отношение к здоровью детей демонстрирует система образования», - высказалась она.

В администрации Пензы пояснили, что отопление в школу № 20 подали 9 октября, к 10-му числу температура в кабинетах нормализовалась.

«Согласно Положению о школьной форме и внешнем виде обучающихся, одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение обучающимися теплых вещей при низкой температуре.

На совещании при директоре педагогический состав будет дополнительно проинформирован, что при низкой температуре в образовательной организации допускается ношение теплой одежды», - говорится в комментарии мэрии.

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