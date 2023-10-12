В Пензе посчитали недостаточным просто ликвидировать свалки

12.10.2023 | 14:58

Депутат гордумы Юрий Зиновьев считает, что ликвидация несанкционированных свалок без борьбы с ними - лишь трата бюджетных денег. Об этом он заявил на заседании комиссии Пензенской городской думы в четверг, 12 октября.

«Как вы выявляете свалки и как боретесь с ними?» - спросил Зиновьев у начальника управления ЖКХ города Ильдара Усманова.

Тот сообщил, что мусор обнаруживают в процессе объезда Пензы, а также благодаря сигналам от жителей.

«А как боретесь? Убираете, и они снова появляются? Тратите бюджетные деньги?» - уточнил Юрий Зиновьев.

По словам начальника управления ЖКХ, осуществляется контроль, не образуется ли скопление снова.

«Так не пойдет. Давайте видеокамеры ставить, смотреть, кто подъезжает, кто вываливает», - рекомендовал депутат.

В пример Юрий Зиновьев привел действия главы Октябрьского района. У него на постоянном контроле - точка на улице Ульяновской. Нарушителей фиксируют камеры. К борьбе с несанкционированной свалкой подключили полицию.

«А вы - объезд. Почему вам такую практику не сделать? Не опубликовать в СМИ? Люди задумаются. Возьмите на вооружение», - подытожил Юрий Зиновьев.