Пособие на погребение будут оформлять по новым правилам

11.10.2023 | 08:12

Во вторник, 10 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроет, уточняющий порядок предоставления услуг в сфере погребения.

Согласно документу, социальное пособие на погребение будут выплачивать на основании заявления, которое можно будет подавать в том числе через портал госуслуг. При этом справка о смерти не потребуется, так как Социальный фонд будет получать эти сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

«Также человек сможет сам выбрать, как получить пособие - через отделение почтовой связи или счет в банке, уточняются и сроки его выплаты. Кроме того, в документе закреплены основания для отказа в предоставлении пособия», - пишет «Парламентская газета»

Законопроект определяет размер и порядок индексации возмещения за услуги по погребению, а также размер и порядок индексации пособия.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.