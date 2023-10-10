«Территория жизни» приглашает пензенцев на «День ипотеки»

10.10.2023 | 16:12

Ведущий застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» совместно с партнерами в лице ведущих банков приглашает всех на «День ипотеки».

В субботу, 14 октября, в офисах продаж будут организованы консультации специалистов в сфере ипотечного кредитования от Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Совкомбанка.

ГК «Территория жизни» подготовила для пензенцев выгодные предложения по покупке квартиры в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» - программы субсидирования ипотечной ставки, беспроцентной рассрочки, утроения материнского капитала, а также дополнительные скидки при покупке квартиры за наличный расчет. Узнать о программах и их условиях можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000.

«Изменения в сфере ипотечного кредитования вызвали много вопросов у жителей, готовившихся к покупке собственного жилья: какую ипотечную программу выбрать, на какой срок брать кредит, в каком районе лучше всего присматривать жилье. На эти и другие вопросы дадут ответы представители банков-партнеров», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Клиент может выбрать понравившийся вариант квартиры, оптимальную ипотечную программу, подать заявку и сразу же получить одобрение.

В этот же день на площадке жилого комплекса пройдет мероприятие «Барбекю-fest». Организаторы подготовили розыгрыши призов, развлекательную программу, конкурсы от аниматоров и танцы под зажигательную музыку.

На площадке будет организован большой фуд-корт, на котором приготовят вкусный шашлык. А ароматный кофе и чай согреют в осенний день. Начало праздника - в 14:00 на пешеходном бульваре ЖК «Арбековская застава».

Здесь же можно будет оценить инфраструктуру микрорайона и понять, почему более 10 тысяч пензенцев выбрали проекты, созданные «Территорией жизни». А для желающих оценить готовую отделку Smart Pro и «Все включено» организуют экскурсии в шоурумы.

«День ипотеки» будет проходить с 9:00 до 21:00 в офисах продаж по адресам: ул. 65-летия Победы, 29, ул. Ульяновская, 91а.

Проконсультироваться и задать дополнительные вопросы перед визитом можно по телефону +7 (8412) 203-000.

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