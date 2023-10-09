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Общество

Компании «ТНС энерго» выявили 1 131 «скрытого коммерсанта»

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За последние 8 месяцев специалисты группы компаний «ТНС энерго» во всех регионах присутствия выявили 1 131 объект недвижимости, где владельцы использовали электроэнергию, предназначенную для бытовых нужд, для ведения коммерческой деятельности.

В ходе мониторинга нецелевого использования электроэнергии в частных и многоквартирных домах, дачных и гаражных объединениях «ТНС энерго» выявляет объекты, владельцы которых оплачивают потребленную электроэнергию по тарифу для населения, используя при этом ресурс в коммерческих целях.

Всего с начала года было проведено 13 389 рейдов для обследования сомнительных объектов.

«Работа по выявлению «скрытых коммерсантов» проводится нами на постоянной основе. Действия нарушителей наносят ущерб не только гарантирующему поставщику. Они могут привести к неприятным последствиям для соседей недобросовестных потребителей - перепадам напряжения и нехватке мощности электроэнергии для работы бытовых приборов», - отметила генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова.

Несмотря на явное нарушение правил, гражданам сначала направляется предложение заключить договор энергоснабжения с применением в расчетах тарифа для коммерческих организаций. Если потребитель отказывается от заключения договора, соответствующие документы направляются в контролирующие органы.

За 8 месяцев 2023 года в результате работы с нарушителями было заключено 728 договоров энергоснабжения с применением коммерческого тарифа в расчетах.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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