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Общество

Осенний и весенний авитаминозы посчитали мифом

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Современные люди редко страдают заболеваниями, вызванными нехваткой витаминов. Сейчас не наблюдается дефицитов продуктов питания, как было ранее, поэтому авитаминоз уходит в прошлое.

Такое мнение высказал врач общей практики Игорь Алентов в беседе с «Известиями».

По его словам, единственный витамин, который нужно принимать большинству людей вне зависимости от времени года, - это D.

«Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», - объяснил специалист.

Этот витамин содержится в животной пище: рыбе, икре, яичном желтке, молоке. Поэтому важно включить эти продукты в свой рацион.

Для профилактики можно принимать витамин D в таблетках, уточнив дозу у врача, так как она отличается в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и так далее.

Игорь Алентов посоветовал не употреблять его в составе БАДов, так как есть большой риск их фальсификации, несоответствия указанной дозировки.

Нет необходимости проверять уровень витамина D, однако рекомендуется делать это после бариатрической операции, при остеопорозе, снижении функции почек.

«Основные факторы риска дефицита витамина D - возраст старше 65 лет, темная кожа, ожирение, сидячий образ жизни, недостаточное воздействие солнечного света, прием лекарств, которые изменяют метаболизм этого витамина, например противосудорожные препараты, глюкокортикоиды», - пояснил специалист.

Его недостаток также часто выявляют у детей маловесных и недоношенных, с избыточной массой тела и ожирением, клиническими признаками рахита, имеющих костные деформации.

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